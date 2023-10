Nobel de médecine : l'ARN messager, une technologie révolutionnaire

Actuellement, le secteur pharmaceutique travaille à l'élaboration de vaccins à ARN messager contre des maladies jusqu'à maintenant résistantes à la vaccination. C'est par exemple le cas du sida et de la malaria ou, dans une moindre mesure, de la grippe saisonnière. Sanofi espère aussi cibler des pathologies comme la chlamydia et l'acné avec cette technologie. Des essais cliniques sont ainsi en cours pour évaluer des traitements contre certains cancers. Ils sont également qualifiés de vaccins, mais leur principe est toutefois bien différent de ceux contre des maladies infectieuses. L'idée, c'est de prélever sur le patient des cellules cancéreuses pour ensuite élaborer et injecter un traitement qui permette à son organisme de reconnaître et attaquer les tumeurs. Une révolution médicale est en marche, et on le doit principalement à ces deux chercheurs.