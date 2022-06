Dinosaure : un gigantesque super-prédateur terrestre découvert sur une île britannique

"C'était un animal gigantesque, dépassant les 10 mètres en longueur. Au vu de certaines de ses dimensions, il représente probablement le plus grand prédateur jamais découvert en Europe", selon Chris Barker, chercheur en paléontologie qui a dirigé l'étude parue dans la revue Peer J. Certes, peu d'os de la bête ont été jusqu'ici déterrés, mais "les chiffres ne mentent pas : il est plus gros que le plus gros des spécimens jamais trouvé en Europe", a précisé le chercheur auprès de l'AFP.

Le puissant carnivore paraît en effet "encore plus grand" qu'un autre dinosaure prédateur découvert au Portugal en 2017, a confirmé Thomas Richard Holtz, un paléontologue de l'Université américaine du Maryland non impliqué dans l'étude. C'est un collectionneur local, le Britannique Nick Chase, qui a découvert ces fossiles. Il a passé sa vie à fouiller les plages de cette île du Sud de l'Angleterre, parmi les sites plus riches d'Europe en fossiles de dinosaures.