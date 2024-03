EN DIRECT - SpaceX : suivez avec nous le nouveau décollage très attendu de la fusée géante Starship

Le troisième vol d'essai du Starship, la fusée géante d'Elon Musk, doit avoir lieu ce jeudi 14 mars. Les deux précédentes tentatives, en avril puis en novembre 2023, se sont soldées par des explosions. Or, la Nasa compte sur ce vaisseau pour faire atterrir ses astronautes sur la Lune, au plus tôt en 2026.

3, 2, 1... Décollage ! La fusée géante de SpaceX est de retour sur la rampe de lancement. L'entreprise spatiale d'Elon Musk s'apprête à faire décoller le Starship pour la troisième fois, quatre mois après l'explosion de ses deux étages lors du dernier test. L'heure du lancement de la fusée la plus grosse et la plus puissante jamais construite est prévue pour l'instant pour 13h (heure française) depuis la base de SpaceX à Boca Chica, au Texas.

UNE FUSÉE TOUT-PUISSANTE Cette immense fusée comprend en fait deux parties. L’étage de propulsion, connu sous le nom de Super Heavy, et le vaisseau Starship, placé à son sommet. Un monstre d’acier qui en a sous le capot. Le premier étage de la fusée est propulsé par une batterie de trente-trois moteurs "Raptor" conçus par la compagnie (en image ci-dessous), tandis l'étage supérieur (Starship) en possède six. La poussée du mastodonte est de plus de 4000 tonnes au décollage. C’est comme projeter un millier d’éléphants dans le ciel. À titre de comparaison, la fusée européenne Ariane 6 aura une poussée de 1500 tonnes au décollage. SPACEX STARSHIP, UNE FUSÉE XXL L’entreprise spatiale d’Elon Musk a vu les choses en grand. Le Starship est actuellement la fusée la plus grande et la plus puissante jamais construite. Haute de 121 mètres pour 9 mètres de large, ses mensurations donnent le vertige. À titre de comparaison, la fusée du programme Apollo, Sature V, mesurait 98 mètres de haut, tout comme la nouvelle fusée SLS de la Nasa. D'une hauteur de 122 mètres, cette énorme fusée se compose de deux parties. La première est un étage supérieur réutilisable, connu sous le nom de "Starship", et la seconde est un propulseur d'appoint Super Heavy. - SPACEX OÙ REGARDER LE LANCEMENT ? Ce nouveau vol d'essai sera retransmis en direct, comme les deux précédents. La compagnie a annoncé qu'elle lancera un flux vidéo pour suivre le lancement dès 12h30 (heure de Paris). Si tout se passe comme prévu, le compte-à-rebours en lui-même débutera un peu avant 13h00.

Il sera possible de regarder le lancement via le compte @SpaceX sur le réseau social X et sur la chaîne YouTube de l'entreprise (uniquement en anglais). STARSHIP PARÉ AU DÉCOLLAGE SpaceX a confirmé cette nuit l’heure prévue pour le décollage de sa fusée géante. La première opportunité de lancement s'ouvrira ce jeudi 14 mars à 13h00 (heure de Paris). La fenêtre de tire restera ouverte près de deux heures (110 minutes), a précisé l’entreprise spatiale, dans un message publié sur le réseau social X. BIENVENUE SUR CE DIRECT Bonjour à tous et bienvenue sur ce direct ! L’entreprise spatiale d’Elon Musk s'apprête à faire décoller sa fusée géante pour la troisième fois, après deux tentatives infructueuses en avril puis en novembre 2023. La fusée est composée de deux étages: l'étage de propulsion Super Heavy, et au-dessus le vaisseau Starship, qui donne par extension son nom à la fusée entière. - SPACEX

Cette nouvelle tentative sera scrutée de près par l'Agence spatiale américaine, qui entend utiliser une version remaniée du vaisseau Starship – l'étage supérieur de la fusée – pour faire atterrir ses astronautes sur la Lune (au plus tôt en 2026) lors de la mission Artemis 3. Après s'être arrachée du pas de tir, la fusée géante de SpaceX tentera de faire un tour presque complet de la Terre, avant de plonger dans l'eau quelque part dans l'océan Indien. Un événement à suivre en direct sur le site de TF1info.