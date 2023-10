Disparition des dinosaures : la poussière causée par l'astéroïde Chicxulub en cause ?

En entrant leurs données dans des modèles climatiques similaires à ceux utilisés aujourd'hui, les chercheurs ont déterminé que ces poussières, mesurant entre 0,8 et 8 micromètres, avaient joué un rôle beaucoup plus important qu'estimé. Les simulations ont révélé que sur toute la quantité de matière projetée dans l'atmosphère, les trois-quarts étaient constitués de poussières, pour 24% de soufre et seulement 1% de suies.

Les particules de poussière ont "complètement empêché la photosynthèse" chez les plantes pendant au moins une année, entraînant un "effondrement catastrophique" de la vie, selon Ozgur Karatekin. Les animaux et les plantes qui n'étaient pas adaptés ou qui ne pouvaient pas s'adapter à la vie dans l'obscurité et le froid auraient péri. La flore et la faune ayant un régime alimentaire, un habitat et un mode de vie flexibles auraient eu une plus grande chance de survie.