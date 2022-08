Don d'organes : des chercheurs parviennent à modifier le groupe sanguin de plusieurs reins

"En prenant des reins humains de type B et en pompant l'enzyme à travers l'organe à l'aide de notre machine de perfusion normothermique, nous avons vu en quelques heures seulement que nous avions converti un rein de type B en un type O. C'est très excitant de penser à la façon dont cela pourrait potentiellement avoir un impact sur tant de vies", s'est réjoui Serena MacMillan, chercheuse à l'Université de Cambridge (Royaume-Uni), dans les colonnes du Guardian. Et pour cause, avec un tel changement, il est possible de transplanter cet organe "universel" à un malade du groupe A ou du groupe B, sans aucune restriction.

Si les scientifiques savent désormais qu'ils peuvent modifier le groupe sanguin d'un rein, il faut encore surveiller comment l'organe réagit au contact d'un sang "normal" au fur et à mesure du temps. Pour l'heure, aucune expérience n'est prévue sur un être humain, l'université anglaise dispose de machines permettant de simuler cette situation.