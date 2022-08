Earendel, la plus lointaine étoile connue, dans l'oeil du télescope James Webb

Earendel, la plus lointaine étoile jamais observée, a été capturée dans l’œil du télescope James Webb. L’image a été postée ce mardi 2 août sur le réseau social Twitter par un collectif d'astronomes, sous le compte Cosmic Spring. "Nous sommes ravis de partager la première image JWST d'Earendel, l'étoile la plus éloignée connue de notre univers, photographiée et agrandie par un énorme amas de galaxies", écrit, en commentaire, l'équipe de scientifiques, ajoutant que les observations ont eu lieu le 30 juillet dernier.