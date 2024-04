Éclipse solaire totale : quand pourra-t-on observer ce phénomène astronomique rare depuis la France ?

Quelques dizaines de millions d'habitants de la Terre vont pouvoir assister ce lundi au spectacle rare d'une éclipse solaire totale. Malheureusement, le phénomène astronomique ne sera pas visible depuis la France métropolitaine, hormis derrière un écran d'ordinateur ou de smartphone. TF1info vous dit quand aura lieu la prochaine éclipse solaire totale qu'on pourra observer depuis la France et en Europe.

Ils vont faire des jaloux un peu partout dans le monde. Ce lundi 8 avril, seulement une infime partie des habitants de la Terre - de l'ordre de quelques dizaines de millions tout au plus - aura le privilège d’assister à l’éclipse solaire totale. En effet, le phénomène sera observable uniquement depuis l’Amérique du Nord et dans une bande large de 185 kilomètres qui s’étend du nord-ouest du Mexique jusqu’à nord-est du Canada, comme vous pouvez le voir sur la carte ci-dessous fournie par la Nasa.

NASA

La dernière éclipse solaire totale visible depuis la France a eu lieu le 11 août 1999. Depuis, le Soleil et la Lune et la Terre se sont alignés de nouveau à quatorze reprises, mais le phénomène n’était pas visible depuis notre continent. Sous nos latitudes, pour (re)voir ce phénomène astronomique, il faudra s’armer de patience. Selon l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), la prochaine éclipse solaire totale observable depuis la France métropolitaine aura lieu… le 3 septembre 2081 !

Les habitants de la Guyane française auront un peu moins à patienter, puisqu’une éclipse solaire totale sera visible depuis ce département français des Antilles le 12 août 2045. Depuis l’Europe, il sera néanmoins possible d’assister à ce spectacle avant cette date. Le 12 août 2026, les habitants des régions du nord de l’Espagne seront aux premières loges pour observer la seizième éclipse totale du 21ᵉ siècle. Depuis la France métropolitaine, on pourra voir une éclipse solaire partielle ce jour-là.

Une histoire de mécanique céleste

Petite consolation pour ceux qui n'habitent pas en Amérique du Nord, l’Agence spatiale américaine retransmettra l’événement de ce lundi sur sa chaîne youtube de 19h à 22h (heure de Paris). "La retransmission par télescope comprendra des images provenant de plusieurs endroits et sera modifiée en fonction des conditions météorologiques, de la progression de l'éclipse et de la disponibilité de la retransmission", indique la Nasa dans un communiqué.

Ce phénomène rare, qui résulte de la mécanique céleste, correspond au moment où la Lune passe directement devant le Soleil de notre point de vue de Terrien. Les deux astres apparaissent d'une taille similaire lorsqu'on les observe, car le Soleil est environ 400 fois plus gros que la Lune, mais il est aussi 400 fois plus loin. Au moment du maximum de l'éclipse, la Lune bloque la lumière émise par notre étoile, ce qui permet de voir la couronne solaire, la partie ­supérieure de l’atmosphère de notre étoile