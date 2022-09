Égypte : le sarcophage d'un "secrétaire royal" de Ramsès II dévoilé

Ptah-em-uya était issu de la noblesse égyptienne. Il était "secrétaire royal, surveillant en chef du bétail et chef de la trésorerie du Ramasseum", mémorial édifié à la gloire de Ramsès II à Thèbes, l'actuelle Louxor. Ce haut fonctionnaire était également "responsable des offrandes à l'ensemble des dieux de la Haute et Basse Égypte", a indiqué Mostafa Waziri, directeur du Conseil suprême des Antiquités. Sa tombe a été découverte l'année passée, mais des fouilles récentes ont permis de découvrir le sarcophage en granite, "couvert d'inscriptions" pour "protéger le défunt" ainsi que de "scènes représentant ses fils et le dieu Horus", selon le ministère des Antiquités.