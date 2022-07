En Chine, des empreintes de dinosaures découvertes par hasard dans un restaurant

C’est une découverte pour le moins incongrue. Des empreintes de dinosaures datant de 100 millions d'années ont été découvertes par hasard dans la province du Sichuan (sud-ouest de la Chine), rapporte l’agence de presse chinoise ECNS. Le 10 juillet dernier, Ou Hongtao dînait dans un restaurant de la ville de Leshan, lorsqu’il a aperçu d’étranges formes arrondies sur le sol en pierre de la cour extérieure de l’établissement. Intrigué, l’homme, qui se présente comme un simple passionné de dinosaures, a décidé de contacter une équipe de paléontologues pour mener l’enquête.

De fait, Ou Hongtao avait vu juste ! Des recherches menées le 16 juillet dernier par une équipe de paléontologues ont permis d’identifier les empreintes de deux sauropodes (Patagotitan mayorum), une espèce de dinosaure datant du Crétacé supérieur, quadrupède et végétarien, reconnaissable à son long cou et sa queue allongée. Les deux spécimens peuplaient la région il y a 100 millions d’années et mesuraient probablement 8 mètres de long, selon le Dr Lida Xing, paléontologue et professeur associé à l’Université chinoise des Géosciences, cité par l’agence ECNS.