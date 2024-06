La deuxième pourrait être la bonne : après une première tentative annulée au dernier moment, le vaisseau Starliner va décoller ce samedi de Cap Canaveral, en Floride. Deux astronautes sont à bord de ce vol qui va rejoindre la Station spatiale internationale. Suivez avec nous ce décollage très attendu.

POSSIBLE NOUVELLE FENÊTRE DIMANCHE Si l'annonce d'une nouvelle tentative n'est pas confirmée, la prochaine fenêtre de lancement pourrait potentiellement avoir lieu dimanche, à 12h03 heure locale, soit 18h03 en France. Rien ne confirme toutefois qu'un second essai ce week-end se produise pour le moment. EN COURS D'EXTRACTION Les astronautes sont en cours d'extraction, comme le montre le direct vidéo de la Nasa. INVESTIGATIONS EN COURS Les équipes de Boeing et de la Nasa continuent de chercher la cause afin de comprendre pourquoi le compte à rebours a été automatiquement interrompu à moins de quatre minutes du décollage prévu. BOEING, ANNUS HORRIBILIS Ce nouveau raté s'inscrit dans une année particulièrement difficile pour le constructeur américain Boeing, dont les avions ont connu de nombreux dysfonctionnements ces derniers mois. 24H Pujadas - Les partis pris Boeing : après les incidents en série, les ingénieurs accusent ÉVACUATION Les astronautes vont devoir suivre toute une procédure pour être évacués de la capsule. Ils attendent l'intervention d'une équipe extérieure qui va déverrouiller les portes du vaisseau avant de pouvoir s'extraire de l'engin. RAISON "INCONNUE" La Nasa évoque une raison "inconnue" après la suspension "automatique" de son lancement vers l'ISS. Des vérifications de sécurité sont en cours pour contrôler l'état de la capsule. Urgent LANCEMENT ANNULÉ Le lancement est annulé, après la suspension du compte à rebours à 3 minutes 50 du lancement. Il s'agit d'une énième déconvenue pour Boeing, avec ce second décollage raté en deux semaines. DÉCOLLAGE SUSPENDU Le décollage est toujours suspendu, avec sept minutes de retard sur le départ attendu. L'arrêt du compte à rebours a été "automatique", selon les échanges diffusés durant le direct de la Nasa. VÉRIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES Quatre minutes avant le décollage, le compte à rebours a été suspendu. De nouvelles vérifications sont en cours. DERNIÈRES VÉRIFICATIONS L'ensemble des commandes et pièces sont vérifiées une dernière fois pour le décollage. L'état de la capsule ne devrait pas poser de problèmes, d'après ces constats. QUELQUES MINUTES AVANT DÉCOLLAGE Le bras qui reliait la tour d'accès à l'intérieur de la capsule vient d'être retiré, à spet minutes du décollage. Tout semble prêt pour le lancement. Les astronautes "sont prêts à écrire l'histoire en constituant la première équipe à rejoindre l'ISS via Starliner", ajoute les présentateurs de la Nasa sur son direct. COULISSES La Nasa propose des images en direct des opérations. L'occasion de découvrir les coulisses de l'installation des deux astronautes dans la capsule. Starliner de Boeing : dans les coulisses avant le décollage Source : TF1 Info MÉTÉO CORRECTE Les conditions météorologiques pour le lancement sont "correctes" à Cap Canaveral, selon la Nasa. QUELQUES DIFFICULTÉS AVANT LE DÉCOLLAGE "L'équipe de lancement AtlasV a mis en œuvre une solution de contournement pour résoudre le problème d'instrumentation au sol avec la tête Centaur en passant à des circuits redondants, a précisé sur son compte X ULA, qui fournit les lanceurs spatiaux à la Nasa. En conséquence, l'approbation a été transmise par radio pour fermer la trappe Starliner pour le vol." Un problème qui ne remet toutefois pas en cause le décollage de la capsule pour le moment. FUITE D'HÉLIUM Une "petite fuite d'hélium" a été découverte il y a quelques jours sur l'un des propulseurs du vaisseau. Pas question pour autant d'annuler cette nouvelle tentative malgré cette anomalie, qui n'inquiète pas outre mesure Boeing ou la Nasa. "Nous pensons vraiment que nous pouvons gérer cette fuite, en l'observant avant le décollage, et ensuite même si elle grossit en vol", a déclaré vendredi Steve Stich, responsable du programme commercial des vols habités à la Nasa. LES ASTRONAUTES SONT À BORD À un peu moins de 30 minutes du décollage prévu, les deux astronautes Butch Wilmore, 61 ans, et Suni Williams, 58 ans sont déjà à bord de la capsule Starliner. AFP UN PROJET DIFFICILE Entre difficultés de conception et tentatives de lancement ratées, l'aboutissement du projet Starliner a sans cesse été repoussé. La réussite du projet est pourtant cruciale pour Boeing, constructeur du vaisseau, et la Nasa, qui compte sur la fiabilité de cet engin pour compléter sa flotte. Sciences Il s'apprête à décoller avec ses premiers astronautes : 5 choses à savoir sur le vaisseau Starliner de Boeing LANCEMENT IMMINENT Le lancement de la capsule est prévu dans moins d'une demi-heure, à 18h25 heure française (12h25 heure locale). PRÉCÉDENTS REPORTS Le lancement de la capsule Starliner vers l'ISS, avec des astronautes à bord, a déjà été reporté à plusieurs reprises depuis le début du projet, commandé par Boeing il y a 10 ans. Dernière tentative en date : le 17 mai dernier, à cause d'une anomalie détectée sur une valve de la fusée Atlas V. BIENVENUE Bienvenue dans ce direct qui va vous permettre de suivre le décollage très attendu du vaisseau Starliner du constructeur américain Boeing, depuis la base de lancement de Cap Canaveral, en Floride. Objectif : rejoindre la Station spatiale internationale, avec à son bord deux astronautes de la Nasa : Butch Wilmore et Suni Williams.

Après une première tentative de décollage annulée au dernier moment début mai, deuxième essai : le vaisseau Starliner de Boeing doit s'envoler samedi vers la Station spatiale internationale, avec, pour la première fois, des astronautes à bord. Le décollage est prévu samedi à 12h25 de Cap Canaveral en Floride (17h25), avec une météo s'annonçant favorable.

Les astronautes de la Nasa Butch Wilmore et Suni Williams, deux vétérans de l'espace qui forment l'équipage, ont été installés samedi matin à bord de la capsule Starliner. Elle sera propulsée en orbite par une fusée Atlas V du groupe ULA. La Nasa a commandé il y a dix ans aux entreprises américaines Boeing et SpaceX deux nouveaux véhicules pour acheminer ses astronautes jusqu'à la Station spatiale (ISS), afin de ne plus dépendre des vaisseaux russes.

Si SpaceX joue déjà ce rôle de taxi spatial depuis quatre ans, le géant Boeing a lui connu une série de déboires ayant entraîné des années de retard. Déjà ébranlé par des problèmes de sécurité sur ses avions, le groupe joue sa réputation sur cette mission test, qui doit servir à démontrer que son vaisseau est sûr avant de commencer les missions régulières vers l'ISS.

Pour la Nasa, l'enjeu est également grand : disposer d'un deuxième véhicule lui permettrait de pouvoir mieux gérer d'éventuelles situations d'urgence. Début mai, les deux astronautes étaient déjà installés à bord lorsque le décollage a été annulé. La raison : un problème sur une valve de la fusée, qui a depuis été changée.

Une petite fuite d'hélium a ensuite été découverte sur l'un des propulseurs du vaisseau. Mais Boeing et la Nasa ont décidé ne pas la réparer, ce qui nécessiterait de démonter Starliner. "Nous pensons vraiment que nous pouvons gérer cette fuite, en l'observant avant le décollage, et ensuite même si elle grossit en vol", a déclaré vendredi Steve Stich, responsable du programme commercial des vols habités à la Nasa.

Ces contretemps n'étaient que les derniers d'une série de mauvaises surprises. En 2019, lors d'un premier test sans équipage, le vaisseau n'avait pas pu être placé sur la bonne trajectoire et était revenu sans atteindre l'ISS. Puis, en 2021, un problème de valves bloquées sur la capsule avait entraîné le report d'une nouvelle tentative.

De nombreux retards pour ce premier vol habité

Le véhicule vide avait finalement réussi à atteindre l'ISS en mai 2022. D'autres problèmes découverts ensuite, notamment sur les parachutes freinant la capsule lors de son retour dans l'atmosphère, ont de nouveau engendré des retards jusqu'à ce premier vol habité. Starliner doit s'amarrer à l'ISS vers 17h50 GMT dimanche (19h50 heure française) et y rester un peu plus d'une semaine, avant de ramener ses deux passagers sur Terre.

Butch Wilmore, 61 ans, et Suni Williams, 58 ans, se sont déjà rendus deux fois dans l'ISS, chacun à bord de l'ancienne navette spatiale américaine puis d'un vaisseau russe Soyouz. Mais il s'agit cette fois de tester un tout nouveau véhicule, dont cet exemplaire a été baptisé Calypso, en hommage au navire du commandant Cousteau. Tous deux venus de l'US Navy, ils ont activement participé à son développement. Une fois dans l'espace, les astronautes doivent passer temporairement en pilotage manuel pour tester ce mode.

Le vaisseau emporte par ailleurs avec lui un équipement ajouté à la dernière minute : de quoi réparer le système permettant de recycler l'urine des astronautes en eau dans l'ISS. Une pompe a subitement cessé de fonctionner cette semaine, et l'urine doit être stockée à bord en attendant, mais ces capacités sont limitées.

Seule une poignée de vaisseaux américains ont transporté des astronautes par le passé. Après l'arrêt des navettes spatiales en 2011, les astronautes de la Nasa ont dû voyager à bord des vaisseaux russes Soyouz. C'est pour mettre fin à cette dépendance qu'en 2014, l'agence spatiale américaine a passé un contrat de 4,2 milliards de dollars avec Boeing et de 2,6 milliards avec SpaceX pour le développement de nouveaux vaisseaux.

À la surprise générale, SpaceX a largement battu Boeing en acheminant ses premiers astronautes jusqu'à l'ISS dès 2020. Une fois Starliner opérationnel, la Nasa souhaite alterner entre les vols de SpaceX et Boeing pour transporter ses astronautes. Après la mise à la retraite de l'ISS en 2030, les deux vaisseaux pourraient servir à transporter des humains vers de futures stations spatiales privées, sur lesquelles planchent déjà plusieurs entreprises américaines.