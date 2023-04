EN DIRECT - Espace : Starship, la plus grande fusée du monde, va prendre son premier envol

SUR LE PAS DE TIR





Avant de vous en dire plus sur le plan vol, on vous présente le mastodonte. A la fois la plus grande et la plus puissante fusée du monde, Starship cumule les superlatifs. Quant à son design, il n'est pas sans rappeler la fusée imaginée par le dessinateur Hergé dans l'album des Aventures de Tintin "Objectif Lune".