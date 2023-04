EN DIRECT - Starship : la fusée géante de SpaceX a explosé en plein vol peu après son décollage

Starship, qui mesure 120 mètres, est à la fois plus grande que la nouvelle méga-fusée de la Nasa, SLS qui mesure 98 mètres et qui s'est envolée pour la première fois en novembre, et que celle légendaire du programme lunaire Apollo, Saturn V, qui mesurait 111 mètres. Pour le moment, la géante noire et argentée n'a encore jamais volé dans sa configuration complète et seul le deuxième étage du véhicule, le vaisseau Starship, avait effectué des tests réussis.