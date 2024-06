Après l'annulation in extremis du décollage de Starliner samedi, Boeing et la Nasa vont tenter un lancement du vaisseau ce mercredi à destination de la Station spatiale internationale. Le départ, avec deux astronautes à bord, est prévu à 16h52, heure française. Suivez ce lancement avec nous.

RENDEZ-VOUS AVEC L'ISS L'amarrage du vaisseau transportant les deux astronautes à l'ISS est prévu ce jeudi à 12h15. REVIVEZ LE DÉCOLLAGE À 16h52 précises, Boeing est à son tour entré dans l'histoire avec son vaisseau Starliner. EN DIRECT Ne manquez rien de l'avancée du vaisseau ci-dessous : UN LANCEMENT TRÈS SUIVI Plus de 246.000 curieux suivent actuellement le live diffusé en direct sur la chaîne YouTube de la NASA. C'EST PARTI ! Le vaisseau Boeing Starliner vient de décoller depuis la Floride ! Tout semble se passer sans encombres pour le moment, sous le regard attentif des caméras de la NASA. PARÉS AU DÉCOLLAGE Les astronautes Suni Williams et Butch Wilmore sont en partance pour l'ISS ! NASA "HONORÉS" "Suni et moi sommes honorés de partager ce rêve de l'espace avec vous", déclare l'astronaute Butch Wilmore à propos de sa partenaire de vol Suni Williams. "Il n'y a pas meilleure représentation de l'unité que ce que nous faisons au sein de la Station spatiale internationale", lance-t-il. "GO" Le moment des dernières vérifications est venu : depuis la salle de lancement, chaque personne répond "go" - "allez" - pour signifier que le domaine dont elle s'occupe est paré au décollage. La parole est désormais aux deux astronautes en partance pour l'espace. M-5 ! LANCEMENT À 16H52 Bonjour, bienvenue dans ce direct. Boeing et la Nasa effectuent ce mercredi, à 16h52 (heure française), une nouvelle tentative de lancement du vaisseau Starliner, à destination de la Station spatiale internationale (ISS). Cette tentative fait suite à une annulation de dernière minute, samedi dernier, en raison d'un dysfonctionnement.

À son bord, les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams, deux vétérans de l'espace, qui doivent être propulsés en orbite par une fusée Atlas V du groupe ULA, depuis Cap Canaveral, en Floride.

Une séquence à suivre dans ce direct.

Une nouvelle chance pour Starliner.

Les astronautes de la Nasa Butch Wilmore et Suni Williams, deux vétérans de l'espace qui forment l'équipage, ont été installés à nouveau à bord de la capsule. Celle-ci doit être propulsée en orbite par une fusée Atlas V du groupe ULA. La Nasa a commandé il y a dix ans aux entreprises américaines Boeing et SpaceX deux nouveaux véhicules pour acheminer ses astronautes jusqu'à la Station spatiale (ISS), afin de ne plus dépendre des vaisseaux russes.

Si SpaceX joue déjà ce rôle de taxi spatial depuis quatre ans, le géant Boeing a lui connu une série de déboires ayant entraîné des années de retard. Déjà ébranlé par des problèmes de sécurité sur ses avions, le groupe joue sa réputation sur cette mission test, qui doit servir à démontrer que son vaisseau est sûr avant de commencer les missions régulières vers l'ISS.

Pannes successives

En 2019, lors d'un premier test sans équipage, le vaisseau n'avait pas pu être placé sur la bonne trajectoire et était revenu sans atteindre l'ISS. Puis en 2021, un problème de valves bloquées sur la capsule avait entraîné le report d'une nouvelle tentative. Le véhicule vide avait finalement réussi à atteindre l'ISS en mai 2022. D'autres problèmes découverts ensuite, notamment sur les parachutes freinant la capsule lors de son retour dans l'atmosphère, avaient de nouveau engendré des retards.

Début mai, les deux astronautes étaient déjà installés à bord lorsque le décollage a été annulé en raison d'un problème de valve sur la fusée, changée depuis lors. Samedi dernier, c'est une panne provenant d'un système d'alimentation qui pourrait être à l'origine de l'annulation.

Pour la Nasa, l'enjeu est également grand : disposer d'un deuxième véhicule lui permettrait de pouvoir mieux gérer d'éventuelles situations d'urgence.