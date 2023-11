EN DIRECT - Mégafusée Starship de SpaceX : lancement réussi

SpaceX a fait décoller son immense fusée Starship lors d'un nouveau vol d'essai, ce samedi. Un premier lancement, au printemps, s'était terminé par une explosion. Suivez cet événement en direct.

LA SÉPARATION DES ÉTAGES EN IMAGES Cette fois-ci, les deux étages de la fusée se sont bien séparés. Lors du premier vol d'essai, en avril dernier, plusieurs moteurs n'avaient pas fonctionné et les équipes de SpaceX ont volontairement fait exploser la fusée au bout de quelques minutes. LE DÉCOLLAGE DE STARSHIP EN IMAGES SpaceX a effectué samedi le lancement de sa mégafusée Starship, la plus puissante jamais construite, pour un deuxième vol test scruté de près par la Nasa, qui compte sur ce vaisseau pour ses missions de retour sur la Lune. UN DEUXIÈME VOL TEST PRESQUE PARFAIT Seule ombre au tableau, l'explosion du deuxième étage de Starship juste avant l'extinction des moteurs. Ce sont les équipes de SpaceX au sol qui ont enclenché le système d'autodestruction. STARSHIP A RÉUSSI À SE SÉPARER EN VOL Deux minutes et cinquante secondes après le décollage, les deux étages ont réussi à se séparer en vol. Le nouveau système utilisé par l'entreprise, décrit par Elon Musk comme "la partie la plus risquée" de ce nouveau vol essai, a donc bien fonctionné. LES MOTEURS DE STARSHIP SONT TOUS ALLUMÉS Les trente-trois moteur-fusées qui équipent le booster Super Heavy se sont tous allumés, contrairement à la première fois. C'EST PARTI !!! STARSHIP PREND SON ENVOL La fusée géante de SpaceX s'est arraché de son pas de tir depuis la base de SpaceX à Boca Chica, au Texas. T-3 MINUTES AVANT LE DÉCOLLAGE DE STARSHIP Tous les voyants sont au vert. Le lancement est imminent. À Boca Chica, au Texas, le soleil se lève à peine. Pour rappel, la nouvelle fenêtre de tir est prévu de 14H00 à 14h20. UN VOL D'ESSAI SCRUTÉ DE PRÈS PAR LA NASA Ce deuxième vol d'essai sera scruté de très près par la Nasa. Et pour cause. L'agence spatiale américaine prévoit d'utiliser une version modifiée de ce vaisseau comme atterrisseur afin de ramener des humains sur la Lune. UN TOUR PRESQUE COMPLET DE LA TERRE Lors du premier vol d'essai, en avril dernier, ses deux étages n'ont pas réussi à se séparer en vol. Le test de ce nouveau système est "la partie la plus risquée" du deuxième essai, a indiqué Elon Musk. Pour le reste, le plan de vol est le même qu'en avril. Le vaisseau doit tenter de faire un tour "presque complet de la Terre et plonger dans l'eau quelque part dans le Pacifique, juste au large des côtes d'Hawaï", a décrit le milliardaire. Il n'atteindra ainsi techniquement pas l'orbite terrestre, mais sera "juste en-dessous", a-t-il précisé. SPACEX A TIRÉ LES LEÇONS DE SON ÉCHEC Le premier essai en vol de Starship a permis à SpaceX de tirer de nombreux enseignements qui ont directement contribué à plusieurs améliorations du véhicule et de l'infrastructure au sol afin d'accroître les chances de réussite des vols futurs, souligne l'entreprise spatiale sur son site internet. L'aire de lancement intègre désormais un système qui déversera des trombes d'eau au moment de l'allumage des moteurs pour atténuer les ondes acoustiques et ainsi limiter les vibrations. Elon Musk a aussi indiqué début octobre que le système de séparation de la fusée a été modifié. OUBLIER LE FIASCO DU PREMIER VOL D'ESSAI Le 20 avril dernier, la fusée géante de SpaceX a décollé pour la première fois dans sa configuration complète depuis la base de SpaceX à Boca Chica au Texas. Mais plusieurs moteurs n'ont pas fonctionné, et les équipes de SpaceX ont volontairement fait exploser la fusée au bout de quelques minutes. Le décollage a propulsé un nuage de poussière jusqu'à plusieurs kilomètres du pas de tir, lui-même fortement endommagé. Et des morceaux de béton ont été catapultés sous la puissance des moteurs. La Federal Aviation Administration (FAA), le régulateur aérien américain, a ouvert une enquête de sécurité, qui s'est conclue fin octobre. Explosion de la fusée Starship, ce 20 avril. - Patrick T. Fallon / AFP En direct SPACEX RETRANSMET EN DIRECT LE LANCEMENT Vous pouvez suivre en direct le lancement sur le site internet de SpaceX ainsi et sur le réseau social X, dont Elon Musk est aussi propriétaire. La fusée géante Starship doit s'arracher du sol ce samedi à 14H00 (heure de Paris), depuis la base de SpaceX à Boca Chica au Texas. La tentative, prévue initialement vendredi, avait été repoussée de 24H après la détection d'un problème. La nouvelle fenêtre de tir est seulement de 20 minutes, a indiqué l'entreprise spatiale américaine. COMMENT SUIVRE CE VOL L'entreprise spatiale d'Elon Musk va faire décoller sa mégafusée Starship lors d'un nouveau vol d'essai. Initialement prévue le 17 novembre, cette nouvelle tentative a été reportée à samedi, a annoncé Elon Musk. TF1info vous dit comment regarder en direct ce deuxième lancement qui s'annonce historique. Sciences Espace : comment suivre en direct le 2e vol d'essai de la mégafusée Starship de SpaceX BONJOUR Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré au vol d'essai de la fusée géante Starship conçue par l'entreprise SpaceX d'Elon Musk.

Explosera ou explosera pas ? L'entreprise spatiale d'Elon Musk, SpaceX, doit de nouveau faire décoller Starship ce samedi. Il s'agit de la fusée la plus grande et la plus puissante jamais construite. Un premier lancement s'était terminé en une gigantesque explosion au printemps.

L'engin géant de 120 mètres de haut doit s'arracher du sol samedi à 14h (heure française), avec une fenêtre de tir de 20 minutes, depuis la base de SpaceX à Boca Chica, dans l'extrême sud du Texas, aux Etats-Unis.

Ce deuxième vol d'essai sera notamment scruté de près par la Nasa, qui compte sur ce vaisseau pour ses missions de retour sur la Lune.