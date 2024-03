EN IMAGE - Voici Sagittarius A*, le trou noir supermassif niché au cœur de la Voie lactée

Une équipe internationale d'astronomes vient de partager une nouvelle image du trou noir supermassif qui se trouve au cœur de notre galaxie. Sagittarius A*, c'est son petit nom, est capable d'avaler chaque jour l’équivalent de la masse de notre soleil en gaz et poussière.

Dans le grand bestiaire du cosmos, difficile de trouver plus effrayant. L'attraction gravitationnelle des trous noirs est telle que rien ne peut s'en échapper, ni la matière ni la lumière. Sagittarius A* est le trou noir supermassif qui est nichée au cœur de notre galaxie, la Voie lactée. Ce cliché hypnotisant a été capturé par des astronomes de l'Observatoire européen austral (Eso), avec la collaboration de l'Event Horizon Telescope (EHT), en combinant la puissance de huit télescopes et radiotélescopes répartis sur le Globe pour former un "télescope virtuel" du diamètre de la Terre.

L'image en lumière polarisée montre un anneau de lumière orangée strié de lignes régulières ceinturant Sagittarius A*, qui révèle une structure étonnamment similaire à celle observée avec M87*, le premier trou noir à avoir été imagé, au cœur de la galaxie M87. Les observations révèlent "l'existence de champs magnétiques puissants, tordus et organisés à proximité du trou noir situé au centre de la Voie lactée", a déclaré Sara Issaoun, du Centre américain d'astrophysique de Harvard et coresponsable du projet, citée par l'Eso dans un communiqué.

Les trous noirs supermassifs logent au centre des galaxies, avec une masse comprise entre un million et des milliards de fois celle du Soleil. Censés être apparus très tôt dans l'Univers, leur formation reste un mystère. Comme pour M87* en 2019, puis Sagittarius A* en 2022, l'Event Horizon Telescope a imagé le halo de lumière qui est produit par les flux de matière et de gaz dont se nourrit et que rejette le trou noir. Autrement dit, c'est son ombre qu'on distingue sur l'image. Comme ses congénères, ce trou noir est vorace. Il est capable d'avaler chaque jour l’équivalent de la masse de notre soleil en gaz et poussière.