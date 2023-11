EN IMAGES - Le télescope James Webb capture une jeune étoile en formation

Le "paparazzi" de la Nasa a capturé une jeune étoile en train d'émettre des jets supersoniques. Herbig Haro 797 (HH 797), c'est son nom, est âgé de quelques milliers d'années à peine, d'où l'intérêt qu'on lui porte.

Les images sont toujours aussi spectaculaires. Parti de la Terre fin 2021 à bord de la fusée Ariane 5, le télescope spatial James Webb offre aux Terriens une fenêtre incroyable pour admirer la beauté du paysage cosmique, entre galaxies lointaines, nébuleuses planétaires et autres trous noir. Cette fois, le paparazzi de l'agence spatiale américaine a tiré le portrait de l'objet Herbig-Haro 797 (HH 797), qui se trouve dans le nuage moléculaire de Persée, à quelque 600 années-lumière de la Terre.

L’image a été capturée grâce avec la caméra proche infrarouge (NIRCam) du télescope spatial. - ESA/Webb, NASA & CSA, T. Ray (Dublin Institute for Advanced Studies)

Ces structures se forment lorsque de la matière éjectée par des étoiles naissantes entre en collision avec les nuages de gaz et de poussières environnant. "Les objets de Herbig-Haro sont des régions lumineuses entourant des étoiles naissantes (ce qu'on appelle des protoétoiles, ndlr) et se forment lorsque des vents stellaires ou des jets de gaz crachés par ces étoiles naissantes forment des ondes de choc en entrant en collision avec le gaz et la poussière environnants à des vitesses élevées", explique l’agence spatiale européenne (Esa), dans un communiqué.

Herbig-Haro 797 (HH 797) intéresse les astronomes, car il est relativement jeune. Il est âgé de quelques milliers d'années à peine. Or les systèmes stellaires mettent des millions d'années à se former.

L’image a été prise grâce à la caméra proche infrarouge (NIRCam) du télescope spatial. "L'imagerie infrarouge est très utile pour étudier les étoiles naissantes et leurs flux sortants, car les étoiles les plus jeunes sont invariablement encore enfouies dans le gaz et la poussière à partir desquels elles se sont formées", souligne l’Esa. Des cibles comme celle-ci donnent aux chercheurs une idée de la masse que les étoiles accumulent au fil du temps, ce qui pourrait leur permettre de modéliser la formation de notre étoile et de son système planétaire.