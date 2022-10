EN IMAGES - Éclipse partielle : les plus belles photos de la rencontre entre la Lune et le Soleil

En France aussi, le phénomène a été visible entre 11h et 13h. D'après l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), près du 20% du Soleil a été caché par la Lune à Strasbourg à la mi-journée, et plus de 17% dans le nord du pays, comme à Lille. L'effet a été moins sensible à Paris, où seulement 13,7% du Soleil a été recouvert.