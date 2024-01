EN IMAGES - Admirez cette vue époustouflante d'Io, la lune de Jupiter la plus volcanique du système solaire

La sonde robotisée Juno a survolé le mois dernier la surface de cette lune de Jupiter. L’orbiteur de la Nasa en a profité pour lui tirer le portrait, nous offrant cette magnifique prise de vue.

C’est le monde le plus volcanique de notre système solaire. Io, la lune la plus proche de Jupiter, produit environ 100 fois plus de lave chaque année que tous les volcans réunis sur la Terre. Cette forte activité volcanique s'explique par la présence d'un océan de magma tout autour d'Io à une profondeur de 30 à 50 kilomètre sous sa croûte. En dépit de cela, la température de l’atmosphère de cette géante gazeuse, constituée principalement de dioxyde de soufre, se situe autour de 150°C. Un monde turbulent qui fascine les astronomes.

Cette lune de Jupiter possède un océan de magma en fusion ou partiellement fondu sous sa surface. - NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS

Le 30 décembre dernier, le vaisseau spatial Juno a effectué son survol le plus rapproché de l'astre, à une distance de seulement 1500 km, rapporte la Nasa dans un communiqué. La sonde robotisée américaine, qui orbite autour de Jupiter depuis 2016, en a profité pour faire le paparazzi, nous gratifiant de cette prise de vue époustouflante qui montre ses pics montagneux, ses falaises abruptes et ses lacs de lave. Comme l'explique l'agence spatiale, la couleur jaune orangé de la surface d'Io est due à la présence de soufre et de laves coulantes.

Au-delà de l'émerveillement, ce cliché avec d'autres va aider les scientifiques à mieux comprendre ce qui anime les volcans d'Io, dont certains projettent de la lave à des dizaines de kilomètres dans l'espace. Mais aussi à confirmer que cette activité provient bel et bien d'un océan de magma situé sous la croûte lunaire. Déchiffrer les secrets des volcans d'IO pourrait également apporter des indices sur la manière dont la plus grosse planète du système solaire et ses satellites (au nombre de 79) se sont formés. Un deuxième survol très rapproché d'Io est prévu le 3 février prochain. Patience…