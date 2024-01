EN IMAGES - Découvrez la véritable couleur de la planète Neptune

Depuis des décennies, les scientifiques s'interrogent sur la différence de couleurs entre Neptune et Uranus. Une récente analyse des clichés pris par la sonde spatiale Voyager 2 a permis de redonner sa véritable couleur à la planète Neptune. Elle est en réalité beaucoup plus claire qu'on le pensait jusqu'alors.

Avant de quitter le système solaire, le vaisseau spatial américain Voyager 2 avait survolé les deux planètes les plus éloignées du Soleil : Neptune et Uranus. À cette occasion, la sonde robotisée de la Nasa en avait profité pour leur tirer le portrait. C'était dans les années 1980. Si aucun engin spatial n'est retourné pour les observer depuis, une nouvelle analyse de ces clichés a permis d’affiner la couleur réelle de la première nommée. Sur l’image initiale, Uranus arbore une teinte bleu pâle, tandis que Neptune irradie de son éclat bleu lapis-lazuli. Sachant que les compositions atmosphériques de ces deux planètes sont quasiment identiques, la différence avait de quoi surprendre.

Quatre décennies plus tard, des chercheurs de l'Université d'Oxford ont décidé de retraiter les données. Il en ressort que la couleur d'Uranus et de Neptune est en fait très proche. La raison de cette méprise est que Voyager 2 a enregistré les images des planètes dans deux bandes de couleurs distinctes. De ce fait, les images de Neptune ont été traitées de manière à accentuer le contraste et à approfondir sa couleur réelle. "Bien que les images familières d'Uranus prises par Voyager 2 aient été publiées dans une forme plus proche de la vraie couleur, celles de Neptune ont en fait été étirées et améliorées, et donc rendues artificiellement trop bleues", explique Patrick Irwin, physicien planétaire et auteur principal de l'étude, dans un communiqué.

IRWIN ET AL / UNIVERSITY OF OXFORD

Les scientifiques savent depuis longtemps que les images de Voyager 2 ne reflètent pas les couleurs d'Uranus et de Neptune de manière tout à fait exacte. Pour s'en rendre compte, l'équipe de chercheurs a combiné la puissance de deux instruments, à savoir le spectrographe imageur du télescope spatial Hubble et l'explorateur spectroscopique du Very Large Telescope (VLT), qui regarde dans le domaine ultraviolet. Ensuite, ils ont utilisé les données de chaque télescope pour déterminer indépendamment la couleur réelle de Neptune et d'Uranus. En s'appuyant sur ces résultats, ils ont pu retraiter les clichés qu'avait pris la sonde Voyager 2 dans les années 1980 et ainsi redonner leur aspect réel aux deux astres.

Les nouvelles images retraitées montrent que Neptune est beaucoup plus claire qu'on ne le pensait et que sa couleur est plus proche de celle d'Uranus. "La perception erronée de la couleur de Neptune et les changements de couleur inhabituels d'Uranus, nous ont tourmentés pendant des décennies", a déclaré la planétologue Heidi Hammel, vice-présidente exécutive de l'Association des Universités pour la recherche en astronomie (Aura), également spécialiste de Neptune et Uranus. "Cette étude approfondie devrait enfin permettre de résoudre ces deux problèmes", conclut la scientifique, citée dans le communiqué.