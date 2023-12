EN IMAGES - Jupiter et ses aurores polaires dans l'œil du télescope James Webb

L'Agence spatiale européenne a mis en ligne, mardi, une nouvelle image du télescope James Webb. Le paparazzi de la Nasa a tiré le portrait de Jupiter, avec ses aurores et ses tempêtes géantes. TF1info vous en dit plus sur ce cliché de toute beauté !

Hypnotique. Avec ses tempêtes géantes, ses vents puissants, ses aurores boréales et ses conditions extrêmes à la fois de température et de pression, Jupiter continue de fasciner les astronomes. Le télescope spatial James Webb vient d'en faire une nouvelle démonstration. Le paparazzi de la Nasa a récemment pointé l'une de ses caméras en direction de l'astre pour lui tirer le portrait. Pour obtenir cette image d'une beauté éblouissante, les équipes en charge de l'appareil ont pris une série de clichés en utilisant différents filtres. "Cette image provient de la caméra NIRCam (Near-Infrared Camera) de l'observatoire, qui possède trois filtres infrarouges spécialisés permettant d'observer les détails de la planète", explique l'Agence spatiale européenne (Esa), dans un communiqué.

Avec ses tempêtes géantes, ses vents puissants, ses aurores boréales et ses conditions de température et de pression extrêmes, Jupiter fascine les astronomes. - NASA, ESA, Jupiter ERS Team; image processing by Judy Schmidt

En haut et en bas de l'image, on peut apercevoir des aurores polaires, ces phénomènes lumineux générés par les tempêtes solaires. Les formes en spirales près des pôles sont des anticyclones, dont le diamètre peut atteindre plus de 50 km de hauteur et plusieurs centaines de kilomètres de largeur. Selon les scientifiques, ces gigantesques tourbillons perdurent pendant des mois, voire des siècles pour ce qui est de la "Grande Tache rouge". Cette célèbre tempête, qui est si grosse qu'elle pourrait avaler la Terre, apparaît en blanc sur le cliché, dans la partie inférieure à droite. En plus de nous émerveiller, ces images donneront aux scientifiques encore plus d'indices sur la vie intérieure de Jupiter.