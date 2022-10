EN IMAGES - Planète Mars : l'impressionnant cratère de météorite dévoilé par la Nasa

La Nasa avait prévenu qu'il s'agissait d'une "découverte majeure". L'agence spatiale américaine a annoncé jeudi soir avoir découvert sur Mars le plus grand cratère de météorite jamais observé sur une planète, mesurant 150 mètres de diamètre et 21 mètres de profondeur.

"Selon les images et les données sismiques documentant l'événement, il s'agirait de l'un des plus grands cratères jamais vus dans le système solaire. De nombreux cratères plus grands existent sur la planète rouge, mais ils sont beaucoup plus anciens et sont antérieurs à toute mission sur Mars" a écrit la Nasa dans un communiqué.