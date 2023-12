EN IMAGES - L'incroyable photo d'Uranus et ses anneaux capturée par le télescope spatial James Webb

Le télescope James Webb, qui capte régulièrement de magnifiques clichés de l'espace, vient de prendre une nouvelle photo impressionnante d'Uranus. Sur cette image, on distingue bien les anneaux de la planète bleue et ses nombreuses lunes en orbite autour d'elle. Malgré sa relative proximité avec la Terre, Uranus reste encore méconnu.

James Webb continue d'émerveiller avec ses nombreux clichés du système solaire, d'astres colorés et d'étoiles lointaines. Cette fois, le télescope lancé en 2021 par la Nasa en partenariat avec les agences spatiales européennes et canadiennes a capturé une photographie fascinante d'une planète pourtant pas si éloignée de la Terre : Uranus. Septième membre du système solaire, ce globe bleu glacé, placé entre Saturne et Neptune, reste méconnu des astronomes.

James Webb a permis de capturer une image rare d'Uranus, ses anneaux et ses lunes. - NASA, ESA, ASC, STScI

Sur la première image transmise par James Webb grâce à ses caméras infrarouges, on observe les anneaux intérieurs et extérieurs de la planète. "Cette image montre également neuf des vingt-sept lunes de la planète – dans le sens des aiguilles d’une montre à partir de deux heures, ce sont : Rosalind, Puck, Belinda, Desdemona, Cressida, Bianca, Portia, Juliet et Perdita", indique le site web officiel de la Nasa.

Uranus, qui mesure quatre fois la taille de la Terre, constitue la troisième plus grosse planète du système solaire. Au total, il faut 84 années terrestres pour que celui-ci termine un seul tour entier du Soleil. Sur Uranus, l'hiver dure ainsi l'équivalent de 21 années passées sur notre planète. Des caractéristiques extrêmes et toujours mystérieuses pour les scientifiques.

Des ressources précieuses pour les scientifiques

Cette nouvelle série de photos intervient après un autre cliché d'Uranus déjà capté par James Webb au printemps dernier. Mais cette fois, ces images inédites, immortalisées grâce à la NirCam, la caméra infrarouge proche du télescope, permettent aux scientifiques de comprendre encore davantage la manière dont la planète s'est formée. Des éléments peuvent aussi être instructifs pour en apprendre plus sur sa composition, faite de roches, de gaz et de glaces.

Surtout, selon la Nasa, ces documents sur Uranus risquent de "servir de référence pour étudier les près de 2000 exoplanètes de taille similaire découvertes au cours des dernières décennies". "[Uranus], cette 'exoplanète dans notre jardin', peut aider les astronomes à comprendre comment fonctionnent les planètes de cette taille, à quoi ressemble leur météorologie et comment elles se sont formées", assure ainsi sur son site l'agence spatiale américaine. "Cela peut à son tour nous permettre de comprendre notre propre système solaire dans son ensemble en le plaçant dans un contexte plus large."

Sur cette image, ce sont cette fois 14 des 27 lunes d'Uranus qui peuvent être observées. - NASA, ESA, ASC, STScI

Pour le moment, seule la sonde Voyager 2, dans les années 80, a approché et survolé les deux dernières planètes de notre système solaire, Uranus et Neptune. La Nasa envisage depuis plusieurs années une nouvelle mission vers Uranus, mais les financements pour envoyer un appareil dans cette zone de l'espace sont encore à l'étude.