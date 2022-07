EN IMAGES - Les plus beaux clichés du télescope spatial James Webb

L'un des objectifs de James Webb est d'étudier la formation et le cycle de vie des étoiles, et pour cela, les nébuleuses, de gigantesques nuages de gaz et de poussières, sont une cible de choix. La nébuleuse de l'anneau austral entoure, elle, une étoile mourante. Elle est située à environ 2.000 années-lumière, dans notre galaxie, la Voie lactée. "A la fin de sa vie, à chaque pulsation, cette étoile a expulsé une partie de sa matière, a expliqué à l'AFP Pierre Ferruit, co-responsable scientifique du télescope pour l'Agence spatiale européenne (ESA). Et ce qui reste au centre, c'est le cœur de cette étoile, qu'on appelle une naine blanche : une étoile très petite, très chaude." Les anneaux orange tout autour représentent le gaz qui a été éjecté par cette étoile centrale. De nouvelles étoiles pourraient en naître. Une autre image de cette même nébuleuse, prise par James Webb dans une autre longueur d'onde, a révélé pour la première fois clairement une seconde étoile en son centre.