EN IMAGES - Une nécropole antique de Lutèce mise au jour lors de travaux du RER

"Personne ne l’avait vue depuis l’Antiquité". Une nécropole implantée au sud de Lutèce, avec de nombreuses sépultures et offrandes, a été mise au jour lors de travaux du RER B. Une découverte qui aidera à mieux comprendre la vie des Parisii, les Gaulois qui vivaient là à cette époque.

Une cinquantaine de squelettes étaient enfouis là depuis le IIᵉ siècle, à quelques mètres de l’entrée de la station Port-Royal, sur la rive gauche de la capitale. La fosse avait échappé aux multiples travaux de voirie, dont la construction du RER B dans les années 1970, jusqu’à la création d’une nouvelle sortie pour les usagers et la prescription d’une fouille archéologique préventive. "Il y avait une forte suspicion car on se trouve tout près de la nécropole sud de Lutèce", explique Camille Colonna, responsable des recherches archéologiques et anthropologue à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), lors d’une visite de presse du chantier.