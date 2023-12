EN IMAGES - Regardez le "sapin de Noël" de la Nasa scintiller dans la Voie lactée

Des scientifiques de la Nasa ont découvert un sapin de Noël cosmique dans la Voie lactée. Il s'agit d'une image composite montrant un amas de jeunes étoiles, que l'agence a baptisé "l'amas d'arbres de Noël".

La Voie lactée a aussi son sapin de Noël. Comme tous les ans, à l’approche des fêtes, la Nasa a mis en ligne une nouvelle image de "NGC 2264", un amas de jeunes étoiles, situé à environ 2500 année-lumière, de la Terre, qui est aussi connu sous le nom d'"amas d'arbres de Noël". Il s'agit en réalité d’une image composite - autrement dit, un assemblage de plusieurs clichés - dont les couleurs ont aussi été modifiées pour renforcer la ressemblance avec un sapin de Noël. Dans la version animée ci-dessus, les étoiles clignotent et scintillent sur l'arbre, comme les lumières d'un sapin de Noël.

L’illusion est rendue possible grâce aux modifications des images fournies par deux télescopes spatiaux, et un troisième sur Terre. Sur son site internet, la Nasa décrit comment ses équipes ont procédé pour donner racine à ce sapin de Noël cosmique. "Les lumières bleues et blanches sont de jeunes étoiles détectées par l'observatoire de rayons X Chandra de la Nasa. Les données optiques du télescope WIYN (...) montrent le gaz de la nébuleuse en vert, ce qui correspond aux 'aiguilles de pin' de l'arbre. Et les données infrarouges du Two Micron All Sky Survey montrent les étoiles d'avant-plan et d'arrière-plan en blanc."

Et ce n’est pas tout ! Pour lui donner la forme adéquate, "l'image a été tournée d'environ 160 degrés par rapport à la norme de l'astronome qui veut que le Nord pointe vers le haut. Cela place le sommet de l'arbre à peu près conique près du haut de l'image", explique l’agence américaine. Même si l'amas NGC 2264 est peuplé de jeunes étoiles, certaines ont une masse équivalente à sept fois la masse de notre Soleil. Le travail réalisé par les petits lutins de la Nasa est assez bluffant. C'est aussi ça la magie du cosmos !