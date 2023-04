En route vers Jupiter et ses lunes glacées, la sonde Juice a (déjà) un problème

L'instrument RIME (pour "Radar for Icy Moons Exploration" en anglais) est l'un des dix instruments qui se trouvent à bord du vaisseau européen. Il s’agit d’un sondeur radar optimisé pour pénétrer l’épaisse couche de glace à la surface de Ganymède, Europe et de Callisto. L’appareil peut aller jusqu'à une profondeur de 9 km de manière à étudier la géologie et la géophysique du sous-sol des lunes glacées, avec l’objectif d’y détecter l'eau qui est supposée s’y trouver. Autant dire qu’il s’agit d’un élément crucial pour le déroulement futur de la mission.