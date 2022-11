Cassiopeia : qu'est-ce que ce projet de panneaux solaires dans l'espace ?

Et si la solution se trouvait juste au-dessus de nos têtes ? On le sait, alors que les enjeux climatiques nécessitent de s’extraire des énergies fossiles, la demande d’électricité va croître au cours des décennies à venir, d’où l’idée (futuriste) d'exploiter l'énergie produite par notre soleil directement depuis l'espace. Tout là-haut, pas de cycle jour-nuit ni d'atmosphère pour filtrer ses rayons. Dans le but d'exploiter cette ressource inépuisable, le Space Energy Initiative (SEI), un organisme réunissant des universitaires et des industriels britanniques, ambitionne de placer en orbite une constellation de satellites à l'horizon 2035, rapporte un article de la BBC.