Elles ne sont pas silencieuses : écoutez le son des plantes, capté par une équipe de chercheurs

La biologiste Lilach Hadany, de l'Université de Tel Aviv (Israël), a découvert que les plantes qui ont besoin d'eau ou dont les tiges ont récemment été coupées émettent jusqu'à environ trente-cinq sons par heure, tandis que les plantes bien hydratées et non coupées sont beaucoup plus silencieuses, ne produisant qu'environ un son par heure. La scientifique avance que ces gémissements (en écoute en cliquant ici) pourraient être liés à ce qu'on appelle la cavitation, lorsque de minuscules bulles éclatent et produisent des mini-ondes de choc à l'intérieur du système vasculaire de la plante.

On savait déjà que les plantes communiquent entre elles, en émettant des produits chimiques connus sous le nom de volatils. On sait aussi qu'elles interagissent avec d'autres organismes qui produisent des sons en permanence, à l'instar des abeilles qui bourdonnent. Cependant, c'est la première fois qu'une étude s'intéresse au fait que les plantes produisent elles-mêmes des sons, dans le but de transmettre une information. Un programme d'intelligence artificielle pourrait dire, avec une précision de 70%, si la plante grincheuse avait soif ou risquait d'être décapitée, suggère la chercheuse dans son compte-rendu.