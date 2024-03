Équinoxe de printemps : à quoi correspond ce phénomène astronomique qui a lieu ce mercredi ?

L'équinoxe a lieu ce mercredi 20 mars, marquant le passage de l'hiver au printemps dans l'hémisphère nord. Il a eu lieu deux fois dans l'année et marque le moment où la durée du jour et de la nuit est parfaitement identique. TF1info vous dit tout ce qu'il faut savoir sur ce phénomène.

Le moment précis de l’équinoxe aura lieu dans les premières heures de la matinée de ce mercredi 20 mars, à 4 heures 6 minutes et 21 secondes (heure française) très exactement, selon les calculs de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), qui dépend de l'Observatoire de Paris. Sous nos latitudes, il marque le passage de l'hiver au printemps. À cet instant, la durée du jour et de la nuit est parfaitement identique, d’où le nom qu'on donne à ce phénomène astronomique : le terme nous vient des mots en latin aequus (égal) et nox (nuit).

On l’oublie parfois, mais les saisons sur Terre sont dues à la position inclinée de notre planète (de 26,3 degrés sur son axe) lorsqu’elle tourne autour du Soleil. La Terre en fait le tour en 365 jours, tout en pivotant sur elle-même en 24 heures, ce qui produit l’alternance jour-nuit suivant le côté exposé. Mais l’axe entre le pôle Nord et le pôle Sud n’étant pas exactement à la verticale, la Terre se présente au Soleil sous des angles différents lors de son voyage. De ce fait, l’hémisphère nord reçoit davantage de lumière solaire à partir du printemps, alors que c’est l’inverse dans l’hémisphère sud.

Pour bien comprendre, le début du printemps du point de vue astronomique diffère du printemps météorologique, qui a lui

débuté le 1ᵉʳ mars et s’étale jusqu’au 31 mai, comme l'indique le site internet de Météo-France. Seul signe distinctif, le Soleil se lèvera presque exactement à l'est et se couchera plein ouest ce mercredi 20 mars. Ensuite, il se déplacera progressivement vers le nord et au cours des jours suivants, la durée d'ensoleillement va s'accroître lentement jusqu'à atteindre 16 heures lors du solstice d'été (20 ou 21 juin).

Le jour de l'équinoxe a lieu deux fois dans l'année, la seconde fois en septembre. Cela correspond alors au début de l’automne et inaugure une période de réduction de la période d’ensoleillement qui descend jusqu'à atteindre moins de 8 heures au moment du solstice d'hiver (21 ou 22 décembre). Dans l’hémisphère nord, l’équinoxe d’automne tombera cette année le dimanche 22 septembre à 14 heures 43 minutes et 41 secondes, selon les calculs de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides.