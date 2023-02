1er février : le jour où la navette Columbia explosa

Malgré tout, les enquêteurs en sont convaincus, "les pratiques de gestion régissant le programme de la navette spatiale (Columbia) sont tout autant une cause de l'accident que l'isolant qui a frappé l'aile gauche". Ils pointent les "causes organisationnelles", "ancrées dans l'histoire et la culture" de la Nasa. Si le rapport fustige la tendance à ne pas respecter certaines procédures de sécurité et, de manière générale, à se reposer sur des succès passés, ce sont les autorités dans leur ensemble qui sont visées. Les auteurs dénoncent ainsi "les ressources limitées, les priorités fluctuantes, les pressions au lancement". Il faut dire que les années précédant l'explosion, les coupes budgétaires en matière spatiale se sont succédé. Avec à la clé, déjà, de nombreuses mises en garde. Mais le constat le plus accablant de ces conclusions reste le fait qu'une opération de sauvetage de l'équipage aurait pu être tenté.