Espace : du vol de Starship à la mission Psyche, 5 événements majeurs à suivre en 2023

Par définition invisible, la matière noire est considérée comme l'échafaudage qui permet d'unir les galaxies les unes aux autres. Cette substance à l'existence hypothétique pour l'instant reste encore un mystère pour les astrophysiciens. Certains avancent qu'elle accélèrerait son expansion.

L'observatoire spatial Euclid, développé par l'Agence spatiale européenne en collaboration avec la Nasa, aura pour mission d'élaborer une carte en trois dimensions de l’Univers sombre, en observant des milliards de galaxies jusqu'à 10 milliards d'années-lumière et sur plus d'un tiers du ciel. Les scientifiques espèrent ainsi qu'il révèlera comment il s'est étendu et comment les structures se sont formées au cours de l'histoire cosmique - et à partir de là, les astronomes pourront déduire les propriétés de l'énergie noire, de la matière noire et de la gravité, pour en révéler davantage sur leur nature précise, explique l'ESA, dans un communiqué. L'engin sera placé en orbite entre juillet et septembre 2023 par une Falcon 9 de l'entreprise SpaceX