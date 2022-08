La Russie travaille sur un canon laser capable d'aveugler les satellites militaires depuis le sol

"Les forces armées modernes dépendent très largement des satellites, d’où l’intérêt d’avoir la capacité de neutraliser ces derniers afin de gêner l’adversaire en lui retirant sa capacité à écouter et voir depuis l’espace", expliquait, en 2019 auprès LCI, Jean-Vincent Brisset, directeur de recherche à l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS). Pour neutraliser un satellite ennemi, plusieurs options sont possibles. La première consiste à tirer un missile balistique depuis le sol - plusieurs pays, dont la Russie, en ont déjà fait la démonstration. Autres possibilités : la collision délibérée ou, en douceur, via un brouilleur. Une dernière, enfin, vise à le rendre inopérant par le biais d’une technologie laser.

Comme le rapporte le site The Conversation, la Russie travaille, depuis bientôt dix ans, à la construction d’un nouveau complexe militaire dans le nord du Caucase, où sera installé un système de défense antisatellite ultra-perfectionné. Le projet, initié en 2011 sous le nom de code Kalina, a subi de nombreux retards, "mais de récentes images sur Google Earth montrent qu’il est aujourd’hui bien avancé", affirme Iain Boyd, professeur en sciences de l'ingénierie aérospatiale à l’Université du Colorado à Boulder (États-Unis), qui est l'auteur l'article. Théoriquement, cette technologie militaire sera en mesure "d'aveugler" les systèmes optiques qui équipent les satellites d'observation, dès lors qu’ils survolent le territoire russe.