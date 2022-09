Mission Artemis 1 : la Nasa reporte (encore) le décollage de sa méga-fusée vers la Lune

Pour cette première mission, la capsule Orion s'aventurera jusqu'à 64.000 kilomètres derrière la Lune, soit plus loin que tout autre vaisseau habitable jusqu'ici. L'objectif principal est de tester son bouclier thermique, le plus grand jamais construit. À son retour dans l'atmosphère terrestre, il devra supporter une vitesse de 40.000 km/h et une chaleur moitié aussi équivalente que celle de la surface du Soleil, où des températures de l'ordre de 5800K, soit environ 5500°C, ont été mesurées.