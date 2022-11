Ticket pour l'espace : comment la sélection des aspirants astronautes se passe-t-elle ?

Pour espérer décrocher un ticket pour l’espace, les candidats devaient attester de l’obtention d’un diplôme dans un domaine lié aux sciences, à la médecine, à la technologie, à l'ingénierie ou aux mathématiques, et d’au moins trois ans d'expérience professionnelle. La limite d'âge est fixée à 50 ans. Par ailleurs, il faut parler parfaitement l'anglais, et la maîtrise d'une deuxième langue est un atout. Il faut en outre fournir un certificat médical du type exigé pour la profession de pilote. Autres qualités recherchées par les recruteurs, un esprit curieux et un sang froid à toute épreuve.

En février dernier, après un premier tri des candidatures, les dossiers de 1361 postulants, dont 404 de nationalité française (250 hommes et 154 femmes), ont finalement été retenus par l’agence spatiale pour la deuxième phase de sélection qui a eu lieu à Hambourg (Allemagne), à l'automne dernier. Au programme, des tests cognitifs, techniques et de personnalité, suivis dans un second temps d'évaluation psychométriques (mémoire, réactivité, calcul...) et de nouveaux tests médicaux. Chacune des étapes étant éliminatoire.