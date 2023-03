Espace : l'astéroïde percuté par un vaisseau de la Nasa a perdu 1 million de kilos

À l'horizon 2026, la sonde Hera de l’Agence spatiale européenne (Esa), qui doit décoller en 2024, ira observer de près Dimorphos pour évaluer directement sur place les conséquences de l'impact et calculer, pour la première fois, la masse réelle de l'astéroïde. À ce jour, quelque 30.000 objets de toutes tailles ont été catalogués dans les environs de la Terre (on les appelle des géocroiseurs, c'est-à-dire que leur orbite croise celle de notre planète).

On en découvre 3000 nouveaux chaque année. Ceux d'un kilomètre et plus ont quasiment tous été repérés. Mais on estime que 40% des astéroïdes mesurant 140 mètres et plus - ceux capables de dévaster une région entière n'ont pas encore été identifiés. Très peu d'entre eux sont considérés comme potentiellement dangereux, en tout cas pour les cent prochaines années.