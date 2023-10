En 1952, trois étoiles ont disparu du ciel en moins d'une heure, un "cold case spatial" toujours pas résolu

Le mystère n'est toujours pas résolu. Soixante-dix ans après les faits, les chercheurs tentent toujours de trouver une explication à la disparition de trois étoiles en moins de 60 minutes. L'affaire remonte au 19 juillet 1952. Une équipe d'astronomes de l’observatoire Palomar, à San Diego en Californie (États-Unis), entreprend alors une étude photographique du ciel nocturne. Leur travail consiste à prendre plusieurs images de la même région du ciel, afin de faciliter l'identification d'objets tels que les astéroïdes. Ce soir-là, vers 20h52, une plaque photographique capture la lumière émise par trois étoiles.

Moins d'une heure plus tard, à 21h45, la même région du ciel est à nouveau photographiée. Problème, les trois étoiles ne sont plus visibles et ont mystérieusement disparu. Depuis, des astronomes ont régulièrement tenté de retrouver ces "étoiles perdues", les dernières recherches en date ayant au lieu "du 25 au 27 avril 2023 avec le Gran Telescopio Canarias", mais sans jamais y parvenir, comme le rapporte le média spécialisé Futura, qui se fait l'écho d'un nouvel article scientifique sur le sujet.