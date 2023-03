Cinq planètes vont défiler dans le ciel le 27 mars : un ballet céleste à ne pas rater !

Pour vous aider dans votre exploration du ciel, "Ciel et Espace - Le +" (Android et iOS) est l’application incontournable. Elle vous propose un guide complet des manifestations, une carte en 3D du ciel, des jeux, ainsi que des conseils pour observer la voûte céleste. D’autres, comme "Heavens-Above" (Android) ou "Star Walk" (Android et iOS), vous indiquent en temps réel et en réalité augmentée la position exacte des constellations, lorsque vous pointez votre smartphone vers le ciel.