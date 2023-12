Espace : pourquoi l'étoile Bételgeuse va disparaître brièvement, mardi 12 décembre

Un événement cosmique rare va se produire dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 décembre. L'étoile Bételgeuse, l'une des plus brillantes dans le ciel nocturne, va disparaître subitement. L'astre réapparaîtra quelques instants plus tard après le passage de l'astéroïde qui l'aura occulté.

On éteint, puis on rallume ! Bételgeuse, la dixième étoile la plus brillante du ciel nocturne, disparaîtra brièvement dans le ciel nocturne, la semaine prochaine, au moment où l'astéroïde (319) Leona semblera, pour un observateur terrestre, passer devant elle. Il est extrêmement rare qu'une des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne soit occultée par un astéroïde. Le phénomène aura lieu à 3h17 dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 décembre et durera, au total, 6 secondes à peine. Malheureusement, on ne pourra l'observer que depuis une fine bande de 60 kilomètres de large dans le sud de l'Espagne. Des astronomes profiteront de l'évènement pour en apprendre un peu plus sur cette étoile qui intrigue beaucoup la communauté scientifique.

L'astéroïde (319) Leona, qui mesure 50 kilomètres de large, devrait provoquer une éclipse annulaire "en anneau de feu" de Bételgeuse. C'est-à-dire qu'il bloquera la lumière la plus brillante de l'étoile, tout en laissant filtrer une partie de son éclat, ce qui permettra aux astronomes de réaliser des observations. Malheureusement, personne ne pourra voir ce phénomène, pas même à l'aide d'un télescope. "À ce jour, il n'existe pas d'instrument suffisamment puissant pour être en mesure de l'observer. Il faudra donc se contenter de l'occultation, ce qui est déjà suffisamment exceptionnel. Un tel événement, ça n'arrive qu'une fois dans une vie", explique à TF1info Miguel Montargès, astrophysicien de l'Observatoire de Paris-PSL et spécialiste de l'étoile Bételgeuse.

NASA/STEREO/HI

Pour les astronomes, cet événement représente une bonne occasion pour tenter de cartographier cette supergéante rouge (une étoile massive) située dans la constellation d'Orion, à environ 650 années-lumière de la Terre. Miguel Montargès va se rendre dans le sud de l'Espagne avec une équipe pour effectuer des observations. "80 astronomes amateurs vont se positionner à différents endroits pour enregistrer la variation de luminosité au moment où l'astéroïde passera devant Bételgeuse. Cela nous permettra d'en apprendre plus sur les caractéristiques de la surface de l'étoile et peut-être d'en reconstituer une image", détaille l'astrophysicien.

Bételgeuse, une étoile intrigante

Fin 2019 et début 2020, Bételgeuse a mis en ébullition le petit monde de l'astronomie, qui a bien cru alors assister en direct à la mort d'une étoile, un événement qui n'arrive que tous les 400 ans. C'est le rêve de tout astrophysicien. L'astre, dont l'âge est estimé à environ 8 millions d'années, semblait en effet à l'agonie, sa luminosité ayant diminué de l'ordre de 70% en quelques semaines à peine. Ce qui aurait pu être un signe annonciateur de sa mort imminente. Depuis, Bételgeuse a retrouvé sa luminosité. Il s'est avéré par la suite que c'était une éjection de gaz formant de la poussière qui a obstrué son rayonnement. Mais l'étoile continue encore et toujours de fasciner. Et pour cause.

"Bételgeuse a une masse qui fait huit fois celle du Soleil. On sait qu'elle va exploser en supernova. Le jour où cela arrivera, elle va devenir aussi lumineuse que 200 milliards d'étoiles et brillera autant qu'une pleine lune pendant un à deux mois. Ce phénomène se produit en moyenne tous les 400 ans", explique l'astrophysicien. Reste maintenant à savoir quand. "Pour être honnête, c'est difficile à dire. Sans prendre de risque, on peut dire qu’elle aura explosé dans 100.000 ans. Ça pourrait aussi avoir lieu demain, mais je n’y crois pas trop. Le plus probable de ce qu’on connaît d’elle, c’est quelques dizaines de milliers d’années", estime l'astronome. De quoi laisser du temps aux amateurs d'astronomie pour l'admirer.