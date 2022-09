Avec la mission Dart, la Nasa va dévier un astéroïde pour se préparer à une future menace

Près de 30.000 astéroïdes de toutes tailles ont été catalogués dans les environs de la Terre (on les appelle des géocroiseurs, c'est-à-dire que leur orbite croise celle de notre planète). Quelque 3000 nouveaux sont trouvés chaque année. Ceux d'un kilomètre et plus ont quasiment tous été repérés, selon les scientifiques. Mais ils estiment n'avoir connaissance que de 40% des astéroïdes mesurant 140 mètres et plus - ceux capables de dévaster une région entière. Très peu d'entre eux sont considérés comme potentiellement dangereux, et aucun ne l'est sur les 100 prochaines années. Mais "je garantis que si vous attendez assez longtemps, il y aura un objet", a mis en garde Thomas Zurbuchen, chef scientifique de la Nasa. D'où la nécessité de se préparer, au mieux, à une telle éventualité.