Espace : comment suivre en direct le lancement de la première mission privée pour l'ISS

Il s'agit de l'Américain Larry Connor, à la tête d'une société immobilière et qui occupera le rôle de pilote, du Canadien Mark Pathy, patron d'une société d'investissement, et de l'ex-pilote Eytan Stibbe, co-fondateur d'un fonds d'investissement. La mission sera par ailleurs mené par un quatrième homme, l'Américano-Espagnol Michael Lopez-Alegria, qui s'est déjà rendu dans la Station.

Les quatre hommes doivent rester plus d'une semaine dans l'espace en orbite autour de la Terre et auront fort à faire. Quelque 25 expériences sur le vieillissement, la santé cardiaque ou encore les cellules souches les attendent. "Les expériences que j'emporte là-haut, qui proviennent d'universités canadiennes et d'institutions de recherche, n'auraient probablement pas eu l'opportunité d'être testées dans l'espace" sans cette mission, a fait valoir Mark Pathy.

Pour cette raison entre autres, les membres de la mission, nommée Ax-1, refusent d'être qualifiés de touristes spatiaux. "Je pense qu'il est important de différencier les touristes spatiaux des astronautes privés", a estimé Larry Connor. Les premiers "passent 10 à 15 heures à s'entraîner, cinq à 10 minutes dans l'espace. (...) Nous avons passé entre 750 et plus de 1 000 heures à nous entraîner." La formation que l'équipage a reçue est cependant bien moins poussée que celle des astronautes professionnels.