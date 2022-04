SpaceX : qui sont les millionnaires qui s'envolent vers la Station spatiale internationale ?

Dans le cockpit, Mark Pathy, patron d'une société d'investissement, a aussi pris une place. Ce Canadien de 52 ans dirige MAVRIK, une société privée d'investissement et de financement qu'il a fondée et qui se concentre sur l'innovation et l'impact social. L’homme d’affaires montréalais aurait déboursé près de 55 millions dollars américains pour aller dans l'espace, selon la presse canadienne.

Le dernier homme à bord se nomme Eytan Stibbe. Il a co-fondé un fonds d'investissement appelé Vital Capital dont la vocation est d'améliorer les conditions de vie des populations des pays en voie de développement. L'homme d'affaires et philanthrope israélien est depuis membre du Forum économique mondial. Il fut pilote de chasse au sein de l'armée de l'air israélienne. Il deviendra sera le deuxième astronaute israélien de l'Histoire, après Ilan Ramon, mort en 2003 dans l'explosion de la navette spatiale américaine Columbia, à son retour de l'ISS.