Espace : ce satellite brille plus que des étoiles célèbres, ce qui fait enrager les astronomes

Actuellement, un peu plus de 10.500 satellites orbitent autour de la Terre. D’ici à la fin de la décennie, on pourrait en compter jusqu’à six fois plus. Un chiffre qui donne le vertige et qui inquiète au plus haut point la communauté des astronomes. Il y a un an, un nouveau cap a été franchi lorsque l’opérateur américain AST SpaceMobile a placé en orbite le premier appareil de sa future constellation BlueBirds destinée à la téléphonie cellulaire. Cet engin expérimental, connu sous le nom de BlueWalker 3, possède une antenne de 64 mètres carrés, soit la plus grande de tous les satellites commerciaux en orbite basse à ce jour. Et il est aussi, dorénavant, l'un des objets les plus brillants du ciel nocturne, surpassant des étoiles célèbres comme Procyon et Achernar, selon une étude publiée ce lundi 2 octobre dans la revue scientifique Nature.