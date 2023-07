C'est une première : l'agence spatiale européenne veut guider la chute sur Terre d'un satellite

La principale manipulation à distance de l'engin aura lieu vendredi 28 juillet, date du retour sur Terre d'Aeolus. « On espère qu’il ne restera plus que 20% de la masse du satellite qui ne brûlera pas, soit environ 200 kg », a détaillé au Parisien Benjamin Bastida Virgili, ingénieur de systèmes pour la gestion des débris spatiaux à l’ESA. Concernant la zone géographique où s'écrasera ce qu'il restera du satellite, "on a sélectionné une zone au-dessus de l’Atlantique, sans île sans rien, pour minimiser les risques", précise encore le chercheur au journal.