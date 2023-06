Cet océan situé sur une lune de Saturne possède tous les éléments essentiels à la vie

L'océan - à l'état liquide grâce à l'effet de marée - est caché sous une couche de glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur, mais des particules gelées migrent à travers les fissures de la glace et jaillissent dans l'espace, alimentant l'anneau E de Saturne, le plus externe et le plus ténu de la planète géante. Les scientifiques avaient déjà découvert des minéraux et composés organiques dans les particules de glace éjectées par Encelade, mais pas du phosphore, un élément essentiel de l'ADN et de l'ARN qu'on trouve également dans les os et les dents des humains et des animaux, et même dans le plancton océanique.