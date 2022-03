Cinq choses à savoir sur la fusée SLS, la toute nouvelle méga-fusée de la Nasa

Avec la capsule Orion attachée à sa pointe, la fusée SLS s'élève à 98 mètres de hauteur, soit plus haut que la statue de la Liberté, mais un peu moins que les 110 mètres de la fusée Saturn V qui avait envoyé l'Homme sur la Lune lors des missions Apollo. Elle est conçue pour être évolutive, ce qui lui permettra d'effectuer des missions humaines vers la Lune et Mars et des missions scientifiques robotiques vers des endroits comme la Lune, Mars, Saturne et Jupiter.

À l'étage principal, qui fait quasiment 65 mètres de haut, la fusée possède quatre moteurs RS-25, chacun de la taille d'une voiture. L'espace renferme aussi des réservoirs et des ordinateurs qui constituent le "cerveau" de la fusée. "SLS, la fusée la plus puissante du monde, peut transporter plus de charge utile dans l'espace lointain que tout autre véhicule", assure la Nasa sur son site.