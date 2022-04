Cinq échantillons de poussières de Lune vendus 450.000 euros aux enchères

Espérant en tirer un bon prix, la collectionneuse décide de se rendre au siège de la Nasa, à Houston, pour le faire authentifier. Mais une fois en possession de l'objet, l’Agence spatiale refuse de lui restituer. "Cet artefact n’aurait jamais dû devenir la propriété d’un individu", avait déclaré, à l’époque, un porte-parole de la NASA. Portant l’affaire en justice, l’Américaine a finalement obtenu gain de cause et l’a revendu en 2017 pour un montant de 1,6 million d’euros lors d'une vente organisée à New York par la maison d'enchères Sotheby's. Mais ce n’est qu’en 2019, après de nouvelles poursuites judiciaires, qu’elle a pu récupérer les cinq échantillons, dont la vente a eu lieu ce mercredi 13 avril.

Si la vente d'artefacts provenant de missions spatiales reste exceptionnel, ce n’est toutefois pas la première fois que des roches lunaires sont proposées lors d’une vente aux enchères. En 2018, trois échantillons prélevés lors d'une mission non habitée soviétique en 1970 s’étaient vendus pour 855.000 dollars lors d'une vente à New York. Ces fragments, ramenés par la mission Luna-16, avaient initialement été offerts à l'épouse de Sergueï Korolev, considéré comme le père du programme spatial soviétique, et décédé en 1966. Si la Chine est parvenue, en 2013, à poser un module sur la Lune, les seuls prélèvements ramenés sur Terre à ce jour proviennent des missions américaines et soviétiques. Mais peut-être plus pour longtemps.