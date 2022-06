Espace : cinq planètes s'alignent en juin, un phénomène rare

Les amateurs de nuits à la belle étoile et de phénomènes spatiaux vont être ravis. Depuis le vendredi 3 juin, cinq planètes du Système solaire s'alignent dans le ciel. Ce phénomène est d'autant plus intéressant que Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne se présentent dans leur ordre réel de distance avec le soleil. Cela ne s'est plus produit depuis décembre 2004.