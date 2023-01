La comète verte E3 se rapproche de la Terre : comment optimiser ses chances de l'observer à l'oeil nu ?

La dernière fois qu'elle a été si proche de la Terre, c'était il y a... 50 000 ans ! Autant dire qu'il serait dommage de manquer le rendez-vous que nous fixe la comète baptisée "C/2022 E3 (ZTF)". Découverte en mars 2022 par les chercheurs d'un observatoire californien et de couleur verte en raison des rayons ultraviolet du soleil absorbés par une molécule qui compose la comète (dicarbone), comme l'explique le New York Times, elle va s'approcher de la Terre et devrait être visible depuis l'Hexagone à l'œil nu en cette fin janvier.