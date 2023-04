Espace : comment suivre en direct l'alunissage historique mené par une start-up japonaise ?

Ispace a annoncé trois sites d'atterrissage alternatifs et pourrait décaler la date de la descente lunaire au lendemain - 26 avril -, au 1er mai ou au 3 mai, en fonction des conditions. "Ce que nous avons accompli jusqu'à présent est déjà une grande réussite, et nous appliquons déjà les leçons tirées de ce vol à nos futures missions", a déclaré plus tôt ce mois-ci Takeshi Hakamada, dirigeant-fondateur d'ispace. "Je me réjouis d'assister à cette journée historique, qui marque le début d'une nouvelle ère de missions lunaires commerciales."