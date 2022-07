Dans le nuage de Magellan, une étoile gravite autour d'un trou noir endormi

Habituellement, dans les systèmes binaires déjà observés, l'étoile devenue trou noir est suffisamment proche de son étoile compagne pour lui "voler" sa matière (on parle "d'accrétion"), explique à l'AFP Hugues Sana de l'Université de Louvain (KU Leuven), en Belgique, l'un des auteurs de l'étude. Cette matière, une fois happée, émet des rayons X, que l'on peut détecter. Mais ici, le trou noir n'en émet aucun, et pour cause : "L'étoile vivante (d'environ 25 fois la masse du Soleil) est suffisamment éloignée pour ne pas être mangée. Elle reste pour l'instant en équilibre sur cette orbite", d'une durée de 14 jours, poursuit l'astronome.

Un équilibre qui ne saurait durer, selon lui. "L'étoile vivante va grossir, et à ce moment, une partie de sa surface va être gobée par le trou noir", qui émettra alors des rayons X et donc sortira de son état dormant. Mais comment savoir qu'un tel objet existe ? "Imaginez un couple de danseurs se tenant par la main, que vous observez dans le noir. L'un a un costume noir, l'autre un costume lumineux : vous ne voyez que la danse du second, pourtant vous savez qu'il a un partenaire de danse, grâce à l'étude du mouvement", explique Hugues Sana. En astronomie, de la même façon que Jupiter et le Soleil tournent l'un autour de l'autre, on peut mesurer les masses respectives d'un système binaire grâce à l'observation de ces mouvements.